Фактически, висел на шее: в Киеве во время грозы спасли кота, застрявшего в окне (видео)

Ребята под проливным дождем вылезли на окно и освободили питомца.
В Киеве кот, спасаясь от грозы, запрыгнул на свое окно и застрял.
Событие произошло сегодня, 19 июля на Нивках по улице Турчина, 9.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
"Окно было открыто на проветривание, а дома никого не было. Кот попытался запрыгнуть через верх — не получилось. Свалился на бок и застрял. Фактически, висел на шее", — говорится в подписи под видео.
К счастью, нашлись настоящие мужчины, которые увидели, как мучается животное, и спасли пушистика.
Кот, спасаясь от грозы, запрыгнул на своё окно, но оно было открыто на проветривание, а дома никого. Он попытался запрыгнуть через верх — не вышло. Свалился набок и застрял. Фактически, Висел на шее. К счастью, нашлись настоящие мужики, Которые увидели как мучается животное и спасли его. Киев, Турчина, 9Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 19 Июль 2021
Напомним, в Киеве во время ливня мужчина спас травмированную собаку. Пес не мог самостоятельно передвигаться и мужчина вынес его из воды на руках.