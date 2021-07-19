Фактически, висел на шее: в Киеве во время грозы спасли кота, застрявшего в окне (видео)

Фактически, висел на шее: в Киеве во время грозы спасли кота, застрявшего в окне (видео)

Ребята под проливным дождем вылезли на окно и освободили питомца.

В Киеве кот, спасаясь от грозы, запрыгнул на свое окно и застрял.

Событие произошло сегодня, 19 июля на Нивках по улице Турчина, 9.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"Окно было открыто на проветривание, а дома никого не было. Кот попытался запрыгнуть через верх — не получилось. Свалился на бок и застрял. Фактически, висел на шее", — говорится в подписи под видео.

К счастью, нашлись настоящие мужчины, которые увидели, как мучается животное, и спасли пушистика.

Кот, спасаясь от грозы, запрыгнул на своё окно, но оно было открыто на проветривание, а дома никого. Он попытался запрыгнуть через верх — не вышло. Свалился набок и застрял. Фактически, Висел на шее. К счастью, нашлись настоящие мужики, Которые увидели как мучается животное и спасли его. Киев, Турчина, 9 Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 19 Июль 2021

Напомним, в Киеве во время ливня мужчина спас травмированную собаку. Пес не мог самостоятельно передвигаться и мужчина вынес его из воды на руках.

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