Ездят на вагонах, прыгают на пути, перелезают через ограждения: как киевляне погибают и травмируются в метро

Ездят на вагонах, прыгают на пути, перелезают через ограждения: как киевляне погибают и травмируются в метро

Пассажиров призывают быть внимательными, напоминать о рисках детям, подросткам, особенно в период каникул.

В прошлом году в столичной подземке зафиксировали 57 грубых нарушений правил пользования со стороны пассажиров.

Об этом в среду, 21 июля, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"38 раз — зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах. Большинство нарушителей были задержаны правоохранителями. Один случай на перегоне "Выдубичи"-"Славутич" закончился летально. Кроме того, 19 раз пассажиры попадали на пути и получали травмы различной степени", — говорится в сообщении.

По данным метрополитена, за семь месяцев этого года обнаружили 22 случая пренебрежение правилами пользования.

"На днях пассажир, перелез через ограждение на перегоне" Левобережная "-" Дарница ", погиб под поездом. Для извлечения пассажиров из путей в случае попадания привлекаются непосредственно машинист поезда, работники полиции, ДСНС и врачи скорой помощи. Проведение работ требует остановки движения на определенной участке линии подземки ", — говорят в подземке.

Напомним:

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