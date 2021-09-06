Ездит по своим правилам: в Киеве водитель Lexus, проигнорировав требование патрульного, скрылась с места происшествия (фото, видео)

Ездит по своим правилам: в Киеве водитель Lexus, проигнорировав требование патрульного, скрылась с места происшествия (фото, видео)

Видео поведения Вероники выложила в Сеть ее подруга — пассажирка, которая была в авто.

В Киеве водитель Lexus по имени Вероника, проигнорировав требование патрульного предоставить документы, нажала на педаль газа и уехала с места происшествия.

Приключение произошло 5 сентября на Набережном шоссе.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"Вчера водитель Lexus нарушила правила остановки и стоянки на Набережном шоссе в Киеве. Однако вместо предоставления документов инспектору полиции по его требованию, женщина вела себя вызывающе, а потом вообще нажала на педаль газа и уехала с места происшествия. Видео ее поведения выложила в сеть подруга — пассажирка, которая была в авто. Вероятно, они считают, что такая модель поведения — это хороший пример для их подписчиков. Хочу заверить, что это не так. В нашей стране нужно воспитывать правомерное поведение и именно такой пример нужно показывать", — написал Билошицкий.

Вскоре водителя Lexus нашли. Она, традиционно, вела себя вызывающе, не предоставляла водительское удостоверение, закрывала окно автомобиля. Однако на этот раз ей не удалось избежать ответственности.

На нарушительницу полиция составила протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и изъяла водительское удостоверение.

Теперь дело рассмотрит суд и определит наказание. Санкция статьи, помимо прочего, предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

"Замечу, такие действия водителей на украинских дорогах — недопустимы. Каждый, кто будет нарушать закон, оскорблять честь полицейского и не выполнять законных распоряжений, будет привлечен к ответственности. Надеюсь, эта история станет поучительной! Всегда нужно уважать людей и их труд", — подытожил Билошицкий.

Напомним, в Киеве пьяная жена таможенника на Mazda устроила разборки с патрульными полицейскими. Женщина ранее минимум дважды была осуждена за вождение в нетрезвом состоянии.

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