Когда Киев вернется к привычной жизни, как работает транспорт и почему еще стоят блокпосты: Кличко рассказал

Когда Киев вернется к привычной жизни, как работает транспорт и почему еще стоят блокпосты: Кличко рассказал

В Киеве открывают все большее маршрутов и сокращают промежуток времени между курсированием общественного транспорта. Впрочем в столице еще не спешат разбирать все блокпосты.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире "Сниданок с 1+1 ", когда, по его мнению, столица сможет вернуться к привычной жизни.

"Сегодня еще много блокпостов, часть из них уже разобрана, часть еще остается и это связано с тем, что военные допускают возможность, что мы еще можем вернуться… Не забываем, что военные действия продолжается на Востоке и Юге нашей страны и не тайна также то, что Киев, столица нашего государства, был и остается целью агрессора", – объяснил Кличко.

Тем не менее, по словам мэра, уже в течение одного-двух месяцев в столице будут пытаться уменьшать действующие в городе ограничения.

"Постепенно мы открываем все больше и больше маршрутов, сокращаем промежуток времени между курсирующим транспортом, уменьшаем блокпосты, но, тем не менее, военные говорят не спешить. Я надеюсь, что в течение одного-двух месяцев мы шаг за шагом будет возвращаться уже к обычной жизни и уменьшать ограничения, которые в Киеве еще существуют", — сказал Кличко.

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