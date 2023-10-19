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Эвакуировали 150 детей и преподавателей: в Киеве горела художественная школа (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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© Управление ГСЧС Киева
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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Киеве произошел пожар в Государственной художественной школе имени Тараса Шевченко на улице Жамбила Жабаева.

Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 19 октября.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов на втором этаже заведения.

Через несколько минут пожар ликвидировали.

Еще до прибытия подразделений ГСЧС администрация школы вывела во двор 150 детей и преподавателей.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве горел трехэтажный дом.

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Дата публикации
Просмотры
415
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