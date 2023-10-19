Эвакуировали 150 детей и преподавателей: в Киеве горела художественная школа (фото)

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В Киеве произошел пожар в Государственной художественной школе имени Тараса Шевченко на улице Жамбила Жабаева.
Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 19 октября.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов на втором этаже заведения.
Через несколько минут пожар ликвидировали.
Еще до прибытия подразделений ГСЧС администрация школы вывела во двор 150 детей и преподавателей.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, в Киеве горел трехэтажный дом.
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