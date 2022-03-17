Эвакуация из Киевской области: сколько людей и куда выехали

Эвакуация из Киевской области: сколько людей и куда выехали

В ряд населенных пунктов области доставили продукты и лекарства.

Из населенных пунктов Киевской области в течение 17 марта удалось эвакуировать около 1660 человек. Кроме того, в города и села области была доставлена гуманитарная помощь.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

"Киевская область. Из города Бородянка в Житомир выехало 20 автобусов с местными жителями – это около 160 человек. Из села Шевченково и соседних сел в город Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто – это около 1500 человек", – рассказала Верещук.

"Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов в города Гостомель, Буча, села Семиполки, Марковцы и Опанасов", — добавила министр.

Всего гуманитарными коридорами в течение 17 марта эвакуировано 3810 человек.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 17 марта

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска препятствуют движению гуманитарных колонн для эвакуации мирного населения по определенным и взаимосогласованным "зеленым коридорам".