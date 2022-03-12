Эвакуация из Киевской области: откуда и скольких человек удалось вывезти

В частности, из Бучи эвакуировали жильцов дома престарелых.
Эвакуацию мирных жителей Киевской области удалось эвакуировать 12 марта частично, в частности из-за обстрелов со стороны российских войск.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 12 марта.
"Киевская область сегодня сработала лишь частично. Ворзель, Ирпень не заработал, однако Буча заработала. Мы вывезли около тысячи человек", – сказала министерша.
"Также нам удалось из Гостомеля вывезти 600 граждан Украины. Козаровичи не заработали. В Бородянке сегодня были обстрелы и, к сожалению, мы не смогли добраться до людей и завтра мы будем дальше пробовать это делать. 1264 человека сегодня покинули опасную зону", — рассказала Верещук.
Она поблагодарила работников ГСЧС, "скорой" и всех, кто помогает эвакуировать людей.
Министерша также выразила благодарность украинскому Красному Кресту, работники которого 12 марта инициативно помогли в Буче эвакуировать дом, где проживали пожилые люди, "Комфорт лайф".
"Была просьба, многие люди писали, звонили по телефону и просили помочь старикам попасть в безопасное место, там, где будет тепло, и где за ними присмотрят. Спасибо украинскому Красному Кресту за такую помощь", — добавила Верещук.
Напомним, вице-премьер также сообщала, что 12 марта из 14 гуманитарных коридоров сработало всего 9.
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