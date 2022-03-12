Эвакуация из Киевской области: откуда и скольких человек удалось вывезти

Эвакуация из Киевской области: откуда и скольких человек удалось вывезти

В частности, из Бучи эвакуировали жильцов дома престарелых.

Эвакуацию мирных жителей Киевской области удалось эвакуировать 12 марта частично, в частности из-за обстрелов со стороны российских войск.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 12 марта.

Также читайте Российские оккупанты разворовали гуманитарный груз для жителей Энергодара

"Киевская область сегодня сработала лишь частично. Ворзель, Ирпень не заработал, однако Буча заработала. Мы вывезли около тысячи человек", – сказала министерша.

"Также нам удалось из Гостомеля вывезти 600 граждан Украины. Козаровичи не заработали. В Бородянке сегодня были обстрелы и, к сожалению, мы не смогли добраться до людей и завтра мы будем дальше пробовать это делать. 1264 человека сегодня покинули опасную зону", — рассказала Верещук.

Она поблагодарила работников ГСЧС, "скорой" и всех, кто помогает эвакуировать людей.

Министерша также выразила благодарность украинскому Красному Кресту, работники которого 12 марта инициативно помогли в Буче эвакуировать дом, где проживали пожилые люди, "Комфорт лайф".

"Была просьба, многие люди писали, звонили по телефону и просили помочь старикам попасть в безопасное место, там, где будет тепло, и где за ними присмотрят. Спасибо украинскому Красному Кресту за такую помощь", — добавила Верещук.

Напомним, вице-премьер также сообщала, что 12 марта из 14 гуманитарных коридоров сработало всего 9.