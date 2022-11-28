Эвакуация из Киева: Кличко объяснил, кого и куда переселят в случае полного блекаута

Речь о переселении в другие регионы или вывоз за границу не идет.

Мэр Киева Владимир Кличко рассказал о том, планируется ли эвакуация жителей Киева в случае полного затяжного блекаута.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Так, по словам мэра столицы, полной эвакуации не будет, возможен лишь частичный переезд отдельных категорий в пригород Киева.

"Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы", — объяснил городской голова столицы и подчеркнул, что речь не идет о переселении в другие регионы или вывозе за границу.

В то же время Кличко отметил, что, по информации военных, враг планирует и дальше наносить коварные удары по инфраструктуре страны, и призвал киевлян быть готовыми к разным сценариям развития событий.

"Просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачайте офлайн-карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность или поехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, или поехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло", — сказал мэр Киева.

Напомним, 23 ноября Россия произвела самый массированный ракетный обстрел Киева с конца февраля. После чего столица почти на двое суток оказалась в полном блекауте, не было воды, отопления и связи. По состоянию на 28 ноября ситуация улучшилась. В дома Киева вернули воду и отопление, электроснабжение тоже есть, но действуют аварийные отключения.

В то же время власти прогнозируют, что на этой неделе оккупанты готовят новые ракетные обстрелы, которые могут снова погрузить столицу и почти всю Украину в блекаут на несколько дней. Так, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне способны наносить новые удары по энергетической системе Украины еженедельно, поскольку у РФ еще богатый потенциал ракет и беспилотников для этого.

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