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Эвакуация из Броварского района Киевской области: из каких сел и когда будут проводить сбор жителей

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Эвакуация из Броварского района Киевской области: из каких сел и когда будут проводить сбор жителей

фото условное / facebook/Андрей Небытов

Сбор жителей будет проводиться в двух населенных пунктах.

Сегодня, 13 марта, пройдет эвакуация жителей шести населенных пунктов Броварского района Киевской области.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Эвакуировать жителей будут из таких населенных пунктов: Большая Дымерка, Заря, Гоголев, Красиловка, Светильня, Плоске.

Пункты собрания:

  • поселок Большая Дымерка – сельсовет, ул. Бобрицкая 1;
  • село Светильня – сквер им. Марченко.

"Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.

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