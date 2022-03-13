Эвакуация из Броварского района Киевской области: из каких сел и когда будут проводить сбор жителей

Сбор жителей будет проводиться в двух населенных пунктах.
Сегодня, 13 марта, пройдет эвакуация жителей шести населенных пунктов Броварского района Киевской области.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Эвакуировать жителей будут из таких населенных пунктов: Большая Дымерка, Заря, Гоголев, Красиловка, Светильня, Плоске.
Пункты собрания:
- поселок Большая Дымерка – сельсовет, ул. Бобрицкая 1;
- село Светильня – сквер им. Марченко.
"Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.