Этой ночью движение грузовиков по Киеву могут запретить: в чем причина

Этой ночью движение грузовиков по Киеву могут запретить: в чем причина

Автомобили, которые будут мешать коммунальщикам, также будут эвакуированы.

В ночь на 1 декабря в Киеве могут ограничить въезд грузовиков в город. Такое решение будет принято в соответствии с погодными условиями в городе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила КГГА.

Отмечается, что такие меры помогут снизить нагрузку на дорожную сеть города и уменьшить вероятность пробок.

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Кроме того, в Киевсовете напоминают, что не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

" Автомобили, которые будут мешають уборке улиц от снега, эвакуируют", — говорится в сообщении.

В КГГА также подчеркивают, что город готов к непогоде — коммунальщики имеют достаточное количество посыпных и горюче-смазочных материалов.

"До начала осадков, спецтехника дорожников выходит на исходные положения в городе и приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами", — отметили в Киевсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 1 декабря, в большинстве регионов Украины будет настоящая зимняя погода со снегом, местами также ожидается и порывистый ветер, а кое-где возможен гололед.

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