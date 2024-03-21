"Это удивительно!": глава военного комитета НАТО, находившийся в укрытии из-за обстрела Киева, отметил работу Сил ПВО

Это первый с начала полномасштабного вторжения визит именно военной натовской делегации в Киев.

Под утро 21 марта армия РФ массированно атаковала столицу. Среди иностранцев, которых застал вражеский ракетный обстрел, был нидерландский адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, накануне впервые приехавший в Киев. Российская агрессия заставила делегацию укрываться в укрытии.

Об этом Бауэр рассказал ТСН.

По словам Бауэра, когда едешь в Киев поездом, ты словно ждешь, что вот-вот въедешь в зону боевых действий. На самом же деле ты попадаешь в абсолютно функциональный и современный город. Оно выглядит так, будто ничего плохого не происходит. Однако в 3.30 ночи объявили воздушную тревогу.

"Мы спустились в подвал и провели там 2,5 часа. Насколько я знаю, по Киеву выпустили 31 ракету — все их сбили Вооруженные Силы Украины. Удивительно! Это показывает, насколько профессионально украинские силы используют системы противоракетной защиты», – подчеркнул Бауэр.

Напомним, Украина после массированной атаки на Киев призвала Конгресс США разблокировать помощь.

Читайте также: