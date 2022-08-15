"Это сердце государства": Кличко ответил, способны ли оккупанты снова прийти в Киев

Киев — главная цель россиян, потому что это сердце государства. Но по состоянию на данный момент армия РФ не может прийти в Киев и захватить город.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Бабелю".

"Я хочу четко сказать, и, надеюсь, все это понимают: Киев был целью агрессора и целью агрессора остается. Не только Мариуполь, Донецк, Луганск или Бахмут. Киев — главная цель, потому что это сердце государства. Способны ли они прийти в Киев, захватить город сейчас? Уверен, что нет, не в состоянии. К тому же мы значительно лучше подготовлены и имеем значительно больше ресурсов, чем, например, полгода назад", - подчеркнул Кличко.

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По его словам, сегодня в столице находятся около трех миллионов человек, но не все из них киевляне. И еще около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город. В дальнейшем, как считает Кличко, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"Если оттуда будут хорошие новости, будет успех ВСУ, я убежден, что люди будут возвращаться. В марте в Киеве находился примерно один миллион киевлян, потому что преимущественно женщины и дети уехали из города, а остались мужчины, готовые сопротивляться возможному вторжению. Сейчас, по данным мобильных операторов по количеству телефонов в городе, мы знаем, что в столице около трех миллионов человек. Не все из них киевляне. Сегодня официально встали на учет около 120 тысяч внутренних переселенцев, а по нашим расчетам, их около 200 тысяч", – объяснил Виталий Кличко.

Напомним, Кличко предупредил о "тяжелой" зиме в Киеве.

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