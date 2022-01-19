"Это проявление дискриминации": IT-компания в Киеве, попавшая в скандал из-за языка, обратилась к украинцу

"Это проявление дискриминации": IT-компания в Киеве, попавшая в скандал из-за языка, обратилась к украинцу

Мужчине отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он говорит на украинском языке.

Белорусская IT-компания Andersen People, попавшая в скандал из-за языка в Киеве, извинилась перед мужчиной.

Обращение к украинцу 18 января опубликовал соучредитель компании Александр Орлов в Facebook.

По его мнению, инцидент был справедливо расценен обществом, как проявление дискриминации.

"Переписка, которая раньше имела место между нашим рекрутером и кандидатом, стала стимулом комплексно посмотреть на бизнес-процессы внутри. Мы усвоили урок, и я лично отвечаю за то, что принцип нулевой толерантности к дискриминации придерживается всегда и во всем", — написал он.

Орлов добавил, что внутри команд в компании общаются на тех языках, которые комфортны для работы в мультинациональной команде.

Напомним, что Andersen People в Киеве отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке. Представительница компании сначала сказала мужчине, что их заинтересовал его опыт, и предложила перейти к следующему собеседованию. Однако она уточнила, общается ли он по-русски, на что получила отрицательный ответ.

"Я поняла вас, к сожалению, общение у нас внутри команды на русском, спасибо, что уделили время", — написала менеджерка.

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