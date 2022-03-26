"Это обезьяна с гранатой": в МВД Украины не понимают планов оккупантов по поводу Славутича

"Это обезьяна с гранатой": в МВД Украины не понимают планов оккупантов по поводу Славутича

Город находится в кольце, сказал советник министра.

Российские военные требуют вывести полицию из Славутича в Киевской области. В то же время, украинская сторона не может эвакуировать всех, поскольку под ударом будет работа на Чернобыльской АЭС.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Россияне требуют, чтобы мы убрали полицию. Но мы понимаем, что после этого последуют и другие требования. Ситуация напряженная, сложная. Город находится в кольце", – рассказал Денисенко.

Он объяснил, что нельзя эвакуировать всех из Славутича, поскольку украинская сторона тогда не сможет обеспечивать жизнедеятельность ЧАЭС.

"Какие планы россиян – нам совершенно непонятно. Это обезьяна с гранатой, здесь очень трудно что-либо прогнозировать", – отметил советник министра.

Напомним, 26 марта российские оккупанты вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич: танки заехали прямо в город.

Поэтому жители Славутича устроили масштабный протест, по которому российские войска открыли огонь. Известно, что есть раненные и, возможно, погибшие.

Российские танки вошли в Славутич, однако местные вышли на митинг – жительница города описала ситуацию