"Это о тех, кто уже не вернется": в Киеве официально открыли улицу Героев полка "Азов" (фото, видео)

"Азов" — это пример того, как следует бороться до конца, заметил Андрей Билецкий.

В Киеве 26 октября торжественно открыли первую табличку на улице "Героев полка "Азов", ранее называвшуюся в честь советского маршала Малиновского.

Об этом сообщили в Telegram-канале патронатной службы "Ангелы Азова".

Первый командир полка Андрей Билецкий во время речи подчеркнул, что название "Героев полка Азов" – это, прежде всего, посвящение тем военным, которые погибли, защищая Украину, и тем, кто все еще находится в плену.

"За каждой из этих букв на стене стоят жизни наших друзей и братьев... АЗОВ показал украинцам, что можно сражаться до конца – с десятикратно превосходящим врагом. АЗОВ – это пример для всей Украины. Это пример преданности, подлинного героизма, того, как сражаться до конца. Этот пример показывает, что, несмотря на то, что Украина в разы меньше, чем Россия, мы переламываем врага и выигрываем. У россиян может быть больше оружия, больше людей. Но у них никогда не будет нашего духа, нашей воли к победе", – сказал Андрей Билецкий.

Табличку с новым названием киевской улицы разместили на фасаде дома номер 3. Рядом с ней — мемориальная табличка из черного гранита, посвященная Игорю Белошицкому.

На открытии были представители "Азова", в том числе и защищавшие Мариуполь.

К слову, новое название улицы выбрали украинцы во время голосования. По результатам вариант переименования "Героев полка Азов" набрал больше голосов.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова". 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Такие были условия обмена.

Пятеро украинских командиров "Азовстали", освобожденных из российского плена, были удостоены званий Героев Украины и получили орден "Золотая звезда". Заслуженные высокие награды получили Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко.

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