"Это не метод наказания": глава ТЦК в Киеве прокомментировал вручение повесток организаторам пьяных вечеринок

Сергей Калугин предполагает, что подозреваемые не получили их раньше, потому что могли нарушать правила военного учета.

Вручение повесток организатором так называемых пьяных вечеринок в Киеве – это не метод наказания. Подозреваемые не получили их раньше, потому что могли нарушать правила военного учета.

Такое мнение высказал начальник Печерского территориального центра комплектования в Киеве полковник Сергей Калугин на брифинге в пятницу, 3 февраля, передает УНИАН.

Журналистка спросила военного, почему в Украине повестки используются как наказание и привела пример их вручения организаторам так называемых пьяных вечеринок.

Калугин на это ответил: "Я не считаю, что повестки — это метод наказания... Я же говорю: не все сидят дома, не все люди не нарушают правила военного учета на сегодняшний день. Он (призывник – ред.) может быть зарегистрирован в любом районе города Киева, а ТЦК и СП он не сообщает, что он переехал, и его нет дома. Я не считаю, что это метод наказания — вручение повесток".

Напомним, двое блогеров, которые издевались над беспомощными девушками и снимали их в порно, арестованы. Еще шесть — издали повестки в военкомат.

В прокуратуре отметили, что подозреваемые арендовали квартиру в столице, куда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния. Потом, пользуясь беспомощным состоянием молодых женщин, они совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, при этом снимая все это на свои мобильные телефоны. Снятый материал выкладывали в телеграмм-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии.

В Украине раздают повестки, что делать и как подготовиться

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