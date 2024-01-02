"Это настоящий ужас": спасатели разбивают завалы на месте атаки по многоэтажке в Киеве

На месте атаки у многоэтажки в Соломенском районе в Киеве продолжают работать спасатели. Некоторые очаги возгорания еще продолжают тушить.

Об этом говорится во включении во время телемарафона во вторник, 2 января.

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"То, что здесь происходит — это настоящий ужас. Позади меня здание, многоэтажка, оно и сейчас еще дымит. Пожарные еще несколько минут назад еще поднимались на пожарном кране до средних этажей дома и продолжали тушить пожар. Некоторые ячейки еще продолжают тушить. И это только одна сторона дома, где есть попадание. На другую сторону дома, где эпицентр попадания, нашу съемочную группу и другие съемочные группы не пускают. Там работают спасатели до сих пор, работает полиция. Они разбирают завалы и тушат все очаги пожара", – рассказала корреспондентка одного из телеканалов.

У дома развернут штаб "Красного Креста". Там люди могут согреться, получить первую необходимую психологическую помощь.

"Жители находятся в шоковом состоянии из-за того, что произошло. Спасатели сейчас оказывали первую медицинскую помощь женщине. У нее был сердечный приступ. Затем ее доставили в больницу", — добавила она.

По ее словам, на обед спасатели не могут сказать, когда закончат работу по разборке завалов.

"Окна выбиты почти во всех квартирах дома. Очень много стекла, оконные рамы во дворе. Когда мы шли в дом, то видели, что в результате попадания прорвало трубу. Некоторые машины почти утонули в этой горячей воде. У дома настоящий потоп", – заметила журналистка.

Напомним, Кличко сообщил, что в результате ракетного удара в Соломенском районе возросло количество пострадавших.

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