"Это магия": киевский прокурор поселился в коттеджном городке, где дома стоят от 18 миллионов (видео)

Речь идет о коттеджном городке "Витаград", расположенном в Ходосовке, в семи километрах от Киева.

Ответственный за экологическое направление прокурор Киевской областной прокуратуры Александр Гуцуляк поселился в коттеджном городке, делом которого занималась его прокуратура. Стоимость домов здесь стартует с 18 миллионов гривен. Речь идет о коттеджном городке "Витаград", расположенном в Ходосовке, в 7 километрах от Киева.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Осенью 2021-го суд арестовал ряд земельных участков, в том числе и в Витаграде, из-за якобы земельных и природоохранных проблем.

Впрочем, уже через год тот же суд "передумал" и отменил арест. В материалах суда есть ссылка на письмо Киевской областной прокуратуры, согласно которому было недостаточно доказательств, свидетельствующих о нарушении природоохранного законодательства на указанных участках.

Полгода спустя после этого в коттеджном городке поселился Александр Гуцуляк, ответственный за экологическое направление прокурор все той же областной прокуратуры. Мужчина заехал в двухэтажный коттедж площадью 180 квадратных метров. По данным из ресурсов застройщика, поместье такой площади здесь стоит сейчас около 18-19 миллионов гривен.

Имение такой площади здесь стоит сейчас около 18-19 миллионов гривен / Фото: скриншот с видео

Тогда же в мае 2023-го Гуцуляк пересел и на новое авто – BMW X5 2022 года выпуска. И участки под имением, и авто записаны на отца прокурора.

В мае 2023 года Гуцуляк пересел и на новый автомобиль – BMW X5 2022 года выпуска / Фото: скриншот с видео

В разговоре с журналистом Гуцуляк убеждал, что его работа в прокуратуре никак не связана с переездом в "Витаград". А еще, что имение не покупалось, а строилось, потому что отец якобы приобрел только земельный участок:

“Дом никто не покупал, а строили. Во-вторых, дом отца. Он купил участок и, соответственно, строил дом”.

Иронично, но по декларации Гуцуляка почти 9 соток в дорогой пристоличной Ходосовке отцу обошлись в менее 200 тысяч гривен. Столько сейчас здесь стоит одна сотка. Кроме этого прокурор заявил, что строить имение начали в начале 2023-го, а заехал он уже летом того же года. Впрочем, согласно аэроснимкам сервиса ЛУН и Google Earth Pro, дом, в котором проживает прокурор, начали строить еще осенью 2021 года, а весной 2022 года он уже был готов. Александр Гуцуляк в разговоре с журналистами объяснил это "магией".

Отец прокурора Виктор Гуцуляк рассказал журналистам уже другую историю. Мужчина говорит, что участок купил еще в 2021-м, но не оформлял, а "договорился с застройщиком". При этом сыну, который в результате там и поселился, он якобы ничего не рассказывал. Тогда же якобы и начал строительство. Также мужчина говорит, что занимается бизнесом и может себе это позволить:

“Мне 63 года. Я могу себе позволить в любой точке Украины купить земельный участок”.

Учитывая, что отец Гуцуляка в последнее время стал также владельцем еще двух квартир (в Киеве и в Ирпене) и опираясь на стоимость имений от застройщика (плюс, на реальную цену земли в Ходосовке), то, по данным журналистов, официального заработка отца прокурора за последние годы было бы недостаточно для приобретения и недвижимости, и нового автомобиля.

Напомним, начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении 15 марта. Произошло это после громкого расследования Bihus Info.

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