Это лето стало одним из самых теплых в Киеве с 1881 года

Это лето в Киеве заняло шестую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным меронаблюдений, средняя температура воздуха летом в Киеве составила +21,6ºС, что на 1,2ºС превысило климатическую норму. Как отмечают синоптики, наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было зафиксировано в августе.

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Холоднее всего было 4 июня, когда температура под утро опустилась до +7,9°С, а самым жарким и рекордным оказалось 29 августа, когда температура днем поднялась до +35,9°С.

В течение этого лета было установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, остальные – в августе.

Жаркое лето в Киеве / Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

В то же время количество осадков за лето на проспекте Науки составило 242 мм или 122% климатической нормы. Больше всего их выпало в июле – две месячные нормы.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре. По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра средняя месячная температура в сентябре составит 15-19°С тепла, в Карпатах – 12-13°С. Это на 1-2 градуса выше нормы и на 5-6 градусов ниже, чем в августе.

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