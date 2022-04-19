"Это крайне опасно": Кличко объяснил, почему нельзя возвращаться в Киев и как удается считать людей

"Это крайне опасно": Кличко объяснил, почему нельзя возвращаться в Киев и как удается считать людей

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что возвращаться в столицу крайне опасно. В области идет разминирование. Уже есть трагические случаи.

Об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

Он подчеркнул, что больше всего неразорванных боеприпасов находятся в лесополосах возле Киева. Рекомендация для всех жителей Киевщины – не посещать их.

"После того, как разминирование уже закончится... я не могу сказать вам промежуток времени, потому что большое количество снарядов. Я собственными глазами видел. Это крайне опасно. Давайте не будем толкать и так быстро делать, потому что разминирование — это очень сложный процесс", – сказал Кличко.

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Мэр объяснил, что количество людей, находящихся в Киеве, удается считать с помощью мобильных операторов.

"Все решения, которые мы принимаем и озвучиваем – они идут исключительно с рекомендациями военных. Мы опираемся исключительно на профессиональную позицию военных, которые лучше чувствуют ситуацию. И в соответствии с этим доносим информацию до наших жителей", — добавил Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 10 домов, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии, не подлежат ремонту, их будут разбирать.

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