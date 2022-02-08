"Это фиаско": в Киеве в полицию обратился мужчина, который заметил "двойника" своего авто (фото)

"Это фиаско": в Киеве в полицию обратился мужчина, который заметил "двойника" своего авто (фото)

Машины были одной марки, цвета и с одинаковыми номерными знаками.

В Киеве мужчина на дороге заметил "двойника" своего автомобиля. У двух Ford Focus совпадали марка, цвет и номерные знаки.

Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Киевлянин припарковал свой автомобиль рядом на Столичном шоссе и позвонил на линию 102. Полицейские увидели два идентичных транспортных средства и водителей рядом с ним.

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Во время проверки у одного из водителей патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства. В него был внесен дополнительный VIN номер, информация о замене кузова и фамилия лица, "имеющего право управлять транспортным средством". Внесенная информация не соответствовала указанной в базе.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия.

"Это фиаско", "А мог эвакуатор вызвать, и был бы у него донор)))", "Ну кто же двойника делает из той области, где будет ездить!!!" – написали пользователи Сети в комментариях к публикации.

Напомним, что в Киеве на улице Большой Васильковской эвакуировали зеленую Lamborghini Urus. Водитель автомобиля нарушил правила парковки. Стоимость такого подержанного автомобиля – более 400 тысяч долларов.

Facebook / Патрульна поліція Києва

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