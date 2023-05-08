"Это была самая массовая атака": Кличко рассказал о последствиях ночных обстрелов Киева 8 мая

Российские оккупанты атаковали Киев и область 35 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА. Во время ночной атаки на Киев пять человек получили ранения, есть поврежденные автомобили, жилой дом. Взрывной волной в квартирах окрестных домов выбило окна, повредило балконы.

Мэр столицы с места происшествия рассказал о деталях атаки, передает корреспондент ТСН.ua.

"В Святошинском районе часть сбитых дронов упала на дома. Хочу сказать, что это была самая массовая атака нашего города во время военных действий. 36 дронов летели в направлении нашего города. Все дроны сбили. Никто не погиб, пять человек получили травмы, двое — в больницах. Спасибо ПВО, если бы они не работали, жертв было бы больше. Но мы видим, что оккупанты хотят загнать нас в депрессию. Цель агрессора — уничтожить нас, чтобы мы покинули территорию. Путину надо Украина без украинцев", — отметил Кличко.

Что известно о ночной атаке Киева

В Святошинском районе из-за падения обломков повреждены семь машин, еще один автомобиль сгорел, также обломки упали на жилой дом, повреждены окна и фасады, другие обломки упали на проезжую часть. Ранения получили пять человек.

В Соломенском районе поврежден резервуар на 5 тонн с утечкой дизельного горючего, пожара не было. Также на стоянке повреждено 15 грузовых и пять легковых машин.

Полиция получила 40 сообщений о пролете вражеских дронов над Киевщиной в ночь на 8 мая, в результате атаки загорелся травяной настил.

Кличко рассказал о последствиях ночных обстрелов Киева 8 мая

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