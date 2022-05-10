"Это будет огромная глупость": Арестович оценил вероятность наступления на Киев

Следует различать планы и возможности их реализации, отметил советник руководителя ОП.
Если Россия накоплено несколько тысяч военных бросит под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 10 мая, оценивая вероятность наступления на Киев.
"Нужно различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством. Думаю, что на это не пойдет даже российское командование. Потому что это будет огромная глупость. Они не пойдут на это. А планы: "Хорошо было бы снова..."
Напомним, около 2,5 млн человек в настоящее время находятся в Киеве. Это почти две трети количества довоенного времени.
Отметим, возвращаться в уволенные населенные пункты в Киевской области пока не рекомендуют. Гарантировать безопасность там полностью невозможно.
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