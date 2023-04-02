"Эта победа стала фундаментом": Сырский об освобождении Киевской области

Год назад Вооруженные силы Украины избавили Киевщину от российских захватчиков. Это явилось стратегической победой и основой дальнейших операций.

Об этом командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

По его словам, деоккупация Киевской области стала фундаментом будущих успешных операций ВСУ.

"Благодаря удачным действиям мотивированных воинов Сил обороны год назад нам удалось одержать стратегическую победу над российской армией и выбить ее подразделения из Киевской области и севера в целом", — заявил он.

Сырский назвал деоккупацию Киевской области фундаментом предстоящих успешных операций ВСУ.

Отметим, 31 марта год назад Вооруженные силы Украины освободили город Буча Киевской области от российских оккупантов.

"Горжусь каждым воином и командиром", — добавил генерал-полковник.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный упомянул о годовщине освобождения Киевской области от российских оккупантов.

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