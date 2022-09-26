"Есть три минуты после сигнала тревоги": зенитчик рассказал, как защищают небо над Киевом

За эти три минуты, как отметил военный, нужно успеть надеть экипировку, взять ПЗРК и занять свои позиции.

Стрелец-зенитчик Киевской ракетной бригады Николай рассказал, как защищают небо над Киевом.

"Защищаем наше воздушное пространство от врага. Мы – последний рубеж противовоздушной обороны. Сбиваем, когда зенитные ракетные комплексы не видят или не могут поразить цель. Обороняем Киев!" – рассказывает защитник.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

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Николай добавляет, что ПЗРК "Игла" – эффективное оружие, способное ликвидировать вражеский самолет и даже сбить ракету.

По словам зенитчика, у военных только три минуты после объявления воздушной тревоги.

"Когда поступает сигнал воздушной опасности – у нас есть три минуты, чтобы надеть экипировку, схватить ПЗРК и занять свои позиции. Затем – наблюдаем и ожидаем своего шанса завалить вражескую цель. Но, как правило, до нас уже ничего не долетает. Наши ребята бригады на С-300 все сбивают далеко на подлетах", – делится Николай.

Напомним, жителей Киевской области предупредили о взрывах.

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