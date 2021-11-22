Есть стабилизация с COVID-19: киевлянам сообщили, имеет ли столица шанс выйти сейчас из "красной" зоны карантина

В Киеве наблюдается динамика уменьшения COVID-госпитализаций.
В Киеве ситуация с COVID-19 несколько стабилизировалась, но о переходе из "красной" в "оранжевую" зону пока говорить рано.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".
По его словам, ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась благодаря введению ограничений и вакцинации. Кроме того, помогло то, что дети находились "на вынужденном каникулярном периоде".
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"Поэтому сегодня мы наблюдаем действительно динамику уменьшения госпитализаций, тяжелых случаев и уменьшения нагрузки на медицинскую отрасль", – отметил Рубан.
Впрочем, он отметил, что о выходе Киева из "красной" зоны говорить еще рано.
"Переход в другую – с "красной" в "оранжевую" – зону слишком рано рассматривать. Поэтому в городе Киеве продолжаем эти карантинные и противоэпидемические меры и дальше. Только детей отправили в школу, в вузы, которые сегодня начали работать", – уточнил Рубан.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что Киев вскоре выйдет из "красной" зоны карантина. Это связано с тем, что в столице улучшилась ситуация с коронавирусом.
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