Есть стабилизация с COVID-19: киевлянам сообщили, имеет ли столица шанс выйти сейчас из "красной" зоны карантина

Есть стабилизация с COVID-19: киевлянам сообщили, имеет ли столица шанс выйти сейчас из "красной" зоны карантина

В Киеве наблюдается динамика уменьшения COVID-госпитализаций.

В Киеве ситуация с COVID-19 несколько стабилизировалась, но о переходе из "красной" в "оранжевую" зону пока говорить рано.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

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По его словам, ситуация с COVID-19 в столице стабилизировалась благодаря введению ограничений и вакцинации. Кроме того, помогло то, что дети находились "на вынужденном каникулярном периоде".

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"Поэтому сегодня мы наблюдаем действительно динамику уменьшения госпитализаций, тяжелых случаев и уменьшения нагрузки на медицинскую отрасль", – отметил Рубан.

Впрочем, он отметил, что о выходе Киева из "красной" зоны говорить еще рано.

"Переход в другую – с "красной" в "оранжевую" – зону слишком рано рассматривать. Поэтому в городе Киеве продолжаем эти карантинные и противоэпидемические меры и дальше. Только детей отправили в школу, в вузы, которые сегодня начали работать", – уточнил Рубан.