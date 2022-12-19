Есть пострадавшие и разрушения: полиция рассказала о последствиях вражеской атаки дронами в Киевской области (фото)

Граждан просят прислушаться к сигналу тревоги и реагировать на них.
В Киевской области в результате массированной атаки оккупантов 19 декабря повреждены по меньшей мере частные 9, три человека пострадали.
Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, полицейские обнаружили обломки трех сбитых ПВО беспилотников в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
"3 пострадавших, по меньшей мере 9 поврежденных домов уже на Киевщине в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов. Призываю граждан в случае сигнала воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие! От этого зависит ваше здоровье и жизнь", — говорится в его сообщении.
Напомним, ночью 19 декабря Россия дронами атаковала Киев и область.
За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, из которых удалось уничтожить 18.
Прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
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