Есть пострадавшие и разрушения: полиция рассказала о последствиях вражеской атаки дронами в Киевской области (фото)

Граждан просят прислушаться к сигналу тревоги и реагировать на них.

В Киевской области в результате массированной атаки оккупантов 19 декабря повреждены по меньшей мере частные 9, три человека пострадали.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, полицейские обнаружили обломки трех сбитых ПВО беспилотников в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

"3 пострадавших, по меньшей мере 9 поврежденных домов уже на Киевщине в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов. Призываю граждан в случае сигнала воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие! От этого зависит ваше здоровье и жизнь", — говорится в его сообщении.

Напомним, ночью 19 декабря Россия дронами атаковала Киев и область.

За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, из которых удалось уничтожить 18.

Прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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