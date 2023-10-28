Есть погибшие и раненые: что известно о последствиях непогоды в Украине (фото)

В результате непогоды в Украине и погибли 3 человека и еще 10 человек травмированы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия бедствия.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

За сутки спасатели совершили 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распылено и убрано 353 поваленных деревьев. Также были повреждены 37 зданий в 14 областях и Киеве.

Последствия непогоды в Киевской области

"В настоящее время на территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно: Киевская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Львовская, Донецкая, Харьковская, Ивано-Франковская, Винницкая", — рассказали в Укрэнерго.

Последствия непогоды в Киевской области

Последствия непогоды в Киевской области

Что известно о последствиях непогоды в Киеве

По состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра:

Погибло – 2 человека

Пострадало – 8 человек

Повреждены жилые дома – 2

Повреждена крыша дома – 17

Повреждены киосков – 3

Повреждено автомобилей – 10

Падение баннеров в результате порыва ветра – 1

Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) – 8

Свергнуто деревьев – 203

Повреждены деревья – 130

Поврежден самый большой флаг Украины

В Киеве подготовлено запасное полотнище вместо поврежденного на флагштоке главного флага Украины.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

"Из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден наибольший флаг Украины — несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Крепкое ветроустойчивое полотнище не выдержало бурлившей в столице непогоды. Однако на такие случаи мы и предусмотрели запасные элементы", — сказал Вячеслав. Непоп.

Новый флаг Украины развевается над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия.

Напомним, в Броварах Киевской области на Торгмаше, на территории ЖК "Олимпийский", ураган сорвал металлическую крышу, которая едва не убил людей и повредил припаркованные автомобили.