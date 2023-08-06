"Есть одно но": на обновленной "Родине-мать" нашли еще один советский символ (фото)

В Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили тризуб.
На щит монумента "Родина-мать" в Киеве утром 6 августа установили тризуб, заменивший демонтированный символ СССР. Монумент "Родина-мать" также переименуют на "Украину-мать".
Однако в Сети был замечен еще один советский символ на монументе.
Так, журналист Александр Войт на своей странице в Facebook опубликовал фото меча, где изображена звезда – еще один символ СССР.
В свою очередь, историк и политолог Александр Палий предложил голосование о том, что делать с двумя звездочками на мече статуи "Родина-мать".
Он предлагает два варианта:
- стилизовать под звезды из флагов ЕС и НАТО, то есть Европейской Цивилизации, которую, соответственно, защищает Украина.
- декоммунизировать и убрать прочь.
"У меня самого окончательного ответа на этот вопрос нет, он только формируется. Интересно узнать ваше мнение", — пишет Палий.
Напомним, 1 августа с монумента "Родина-мать" был демонтирован герб Советского Союза.
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