"Есть одно но": на обновленной "Родине-мать" нашли еще один советский символ (фото)

В Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили тризуб.

На щит монумента "Родина-мать" в Киеве утром 6 августа установили тризуб, заменивший демонтированный символ СССР. Монумент "Родина-мать" также переименуют на "Украину-мать".

Однако в Сети был замечен еще один советский символ на монументе.

Так, журналист Александр Войт на своей странице в Facebook опубликовал фото меча, где изображена звезда – еще один символ СССР.

На "Батькивщине-матери" обнаружили еще один советский символ | Фото/Facebook: Александр Войт

В свою очередь, историк и политолог Александр Палий предложил голосование о том, что делать с двумя звездочками на мече статуи "Родина-мать".

Он предлагает два варианта:

стилизовать под звезды из флагов ЕС и НАТО, то есть Европейской Цивилизации, которую, соответственно, защищает Украина.

декоммунизировать и убрать прочь.

"У меня самого окончательного ответа на этот вопрос нет, он только формируется. Интересно узнать ваше мнение", — пишет Палий.

Напомним, 1 августа с монумента "Родина-мать" был демонтирован герб Советского Союза.

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