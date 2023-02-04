Есть на своем счету 12 уничтоженных целей: что известно об охранниках киевского неба (фото)

С февраля 2022 года экипаж автомобиля HMMWV уничтожил два штурмовика Су-25, два вертолета Ка-52, шесть беспилотников "Орлан" и два "Шахеда" противника.

Мобильные группы противовоздушной обороны являются одной из составляющих противовоздушной обороны Киева.

Опытный экипаж автомобиля HMMWV, на кузове которого установлен зенитно-ракетный комплекс Stinger, имеет на своем счету 12 уничтоженных целей.

Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"С февраля 2022 года экипаж уничтожил два штурмовика Су-25, два вертолета Ка-52, шесть беспилотников "Орлан" и два "Шахеда" противника", – сообщил генерал-лейтенант.

Павлюк добавил, что комплекс ПВО установлен на маневренный и быстрый внедорожник, способный оперативно занять огневый рубеж и оградить небо от беспилотников и крылатых ракет.

Напомним, по словам командующего группировкой сил и средств обороны Киева, повторное наступление оккупантов с территории Беларуси возможно. Однако пока там не создана ударная группировка, а для ее создания необходимо минимум 2-3 месяца. Павлюк допускает, что повторное наступление с севера возможно, но при условии, что российская армия добьется успеха на востоке.

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