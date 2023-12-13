Есть ли угроза обрушения в метро: ответили в КГГА

После того, как остановили движение поездов на синей ветке метро, уменьшились нагрузки.

Столичные власти уверяют, что риска обрушения в метро на участке "Демеевская-Лыбидская" нет.

Об этом сказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью NV.

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"Так, как мы остановили движение поездов метрополитена, у нас уменьшилась вибрация, уменьшились другие посторонние нагрузки на этот участок, мы сегодня видим стабилизированную ситуацию. У нас уменьшился дебит воды (объем воды, самостоятельно выходящий на поверхность тоннеля — ред.), у нас практически нет выноса почвы и нет дополнительного раскрытия трещин", — сказал он.

Напомним, в Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". Причиной послужило то, что в метрополитене разгерметизировался тоннель, из-за чего вода подтопила часть подземки столицы.

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