Есть ли пострадавшие от атаки дронов-камикадзе Киева: в ГСЧС сообщили

Воздушная тревога все еще продолжается.

Стало известно, есть ли жертвы или пострадавшие от атаки дронами иранского происхождения, которые россияне утром 14 декабря направили на Киев и область.

Об этом рассказала спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Суспільному".

По данным Водолаги, жертв и пострадавших от атаки оккупантов Киева дронами нет.

Воздушная тревога все еще продолжается, угроза атаки сохраняется.

Напомним, утром 14 декабря в Киевской области были слышны взрывы. В ОВА сообщили о работе ПВО.

По предварительной информации, обломок от одной из сбитых дронов повредил два админздания в Шевченковском районе.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что в результате атаки РФ в Вишневом в Киевской области поврежден частный дом.

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