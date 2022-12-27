Есть две хорошие новости: гендиректор YASNO рассказал, какая сейчас ситуация со светом в Киеве

Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. В то же время, сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура существенно упадет, а потребление вырастет.

В Киев поступают стабильные объемы электрической энергии. Пока их удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость. Эти объемы удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей. Это вторая хорошая новость", — сообщил он.

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В то же время, Коваленко отметил, что сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура существенно упадет, а потребление вырастет.

Гендиректор YASNO подчеркнул, что на Новый год должна быть плюсовая температура.

"Остается еще самая главная переменная – сумасшедший сосед и его ракеты и иранские шахеды", – отметил Коваленко.

Напомним, обнародованы спутниковые снимки вечернего Киева до начала массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре и после.

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