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Есть две хорошие новости: гендиректор YASNO рассказал, какая сейчас ситуация со светом в Киеве

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Есть две хорошие новости: гендиректор YASNO рассказал, какая сейчас ситуация со светом в Киеве

Фото: Associated Press

Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. В то же время, сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура существенно упадет, а потребление вырастет.

В Киев поступают стабильные объемы электрической энергии. Пока их удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость. Эти объемы удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей. Это вторая хорошая новость", — сообщил он.

В то же время, Коваленко отметил, что сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура существенно упадет, а потребление вырастет.

Гендиректор YASNO подчеркнул, что на Новый год должна быть плюсовая температура.

"Остается еще самая главная переменная – сумасшедший сосед и его ракеты и иранские шахеды", – отметил Коваленко.

Напомним, обнародованы спутниковые снимки вечернего Киева до начала массовых ракетных ударов по критической инфраструктуре и после.

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Дата публикации
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