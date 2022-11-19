Если в Киеве и будет полный блекаут, он продлится недолго — глава ДТЭК

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что полное отключение электроэнергии в Киеве возможно, однако не продлится слишком долго.

Об этом он сказал в эфире телемарафона на Суспільне.

"Блекаут в Киеве даже в полном объеме теоретически возможен. Но если система развернется, то есть включится в течение следующих 3-4 часов, даже 6 часов, даже если холодно, — это нормально. Так может быть, но ничего страшного от этого не произойдет. Хуже, если мы не сможем систему включить. Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как объектов генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется", — сказал Дмитрий Сахарук.

Впрочем, чиновник считает вероятность такого сценария невысокой.

Чиновник объяснил, что эффективность противовоздушной обороны Украины и способность противодействовать российским ракетным атакам растет, а энергетики оперативно восстанавливают поврежденные объекты.

"Блекаут — это такая мечта оккупантов, которую они пытаются реализовать с начала октября. Но эта мечта никогда не осуществится", — подчеркнул он.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

В четверг, 17 ноября, в столице зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии — он составил более 500 МВт при обычном потреблении более 1000 МВт.

Городской глава Киева Виталий Кличко не исключает, что столица может полностью остаться без света, воды и связи из-за атак армии РФ. В городе уже подготовили большой запас топлива, генераторов, пищи и питьевой воды на случай обесточивания

В свою очередь, на The New York Times появился материал о том, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать. Местные власти готовятся к разным сценариям. В частности, к полному отключению, подчеркивает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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