Если телефон 103 недоступен: в Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова "скорой" (список телефонов)

Если телефон 103 недоступен из-за перебоев со связью, можно воспользоваться специальными резервными номерами.
В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой, если телефон 103 окажется недоступен из-за перебоев со связью.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Попытайтесь набрать номер 103 несколько раз. Если телефон 103 недоступен, можно воспользоваться специальными резервными номерами:
мобильные:
- 0672481446
- 0672481439
- 0672481438
- 0672481436
- 0672481437
- 0672481435
- 0672481434
- 0672481403
- 0674116176
стационарные:
- 235-71-30
- 235-80-54
- 235-80-58
- 235-80-59
- 234-71-28
- 234-01-75
- 235-80-24
- 235-42-53
- 235-80-56
- 234-75-43
- 234-72-94
Можно позвонить по стационарным номерам местных подстанций/пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":
- 235-30-57
- 536-19-11
- 258-31-90
- 400-61-12
- 280-22-49
- 433-97-47
- 518-26-88
- 245-88-15
- 245-88-16
- 456-44-77
- 515-26-07
- 546-18-76
- 573-82-83
- 485-11-18.
Если сохраняется доступ к интернету, можно написать на ssmp_@ukr.net Письмо должно содержать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.
Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова скорой смс-сообщения на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного.
Кроме того, можно обратиться в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, пунктов обогрева. Можно остановить автомобиль скорой, полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.
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