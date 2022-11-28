Если телефон 103 недоступен: в Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова "скорой" (список телефонов)

Если телефон 103 недоступен из-за перебоев со связью, можно воспользоваться специальными резервными номерами.

В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой, если телефон 103 окажется недоступен из-за перебоев со связью.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Попытайтесь набрать номер 103 несколько раз. Если телефон 103 недоступен, можно воспользоваться специальными резервными номерами:

мобильные:

0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176

стационарные:

235-71-30

235-80-54

235-80-58

235-80-59

234-71-28

234-01-75

235-80-24

235-42-53

235-80-56

234-75-43

234-72-94

Можно позвонить по стационарным номерам местных подстанций/пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":

235-30-57

536-19-11

258-31-90

400-61-12

280-22-49

433-97-47

518-26-88

245-88-15

245-88-16

456-44-77

515-26-07

546-18-76

573-82-83

485-11-18.

Если сохраняется доступ к интернету, можно написать на ssmp_@ukr.net Письмо должно содержать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова скорой смс-сообщения на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Кроме того, можно обратиться в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, пунктов обогрева. Можно остановить автомобиль скорой, полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.

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