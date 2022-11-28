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Если телефон 103 недоступен: в Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова "скорой" (список телефонов)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
601
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2 мин
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Если телефон 103 недоступен: в Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова "скорой" (список телефонов)

Фото: Pexels

Если телефон 103 недоступен из-за перебоев со связью, можно воспользоваться специальными резервными номерами.

В Киеве предусмотрена альтернативная возможность вызова скорой, если телефон 103 окажется недоступен из-за перебоев со связью.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Попытайтесь набрать номер 103 несколько раз. Если телефон 103 недоступен, можно воспользоваться специальными резервными номерами:

мобильные:

  • 0672481446
  • 0672481439
  • 0672481438
  • 0672481436
  • 0672481437
  • 0672481435
  • 0672481434
  • 0672481403
  • 0674116176

стационарные:

  • 235-71-30
  • 235-80-54
  • 235-80-58
  • 235-80-59
  • 234-71-28
  • 234-01-75
  • 235-80-24
  • 235-42-53
  • 235-80-56
  • 234-75-43
  • 234-72-94

Можно позвонить по стационарным номерам местных подстанций/пунктов базирования бригад ЭМД КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева":

  • 235-30-57
  • 536-19-11
  • 258-31-90
  • 400-61-12
  • 280-22-49
  • 433-97-47
  • 518-26-88
  • 245-88-15
  • 245-88-16
  • 456-44-77
  • 515-26-07
  • 546-18-76
  • 573-82-83
  • 485-11-18.

Если сохраняется доступ к интернету, можно написать на ssmp_@ukr.net Письмо должно содержать причину обращения, полный адрес, контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Для абонентов "Киевстар" существует возможность вызова скорой смс-сообщения на номер 10003. Укажите информацию о причине вызова, полный адрес (номер дома, подъезда, квартиры и этаж), контактный телефон, ФИО и возраст больного.

Кроме того, можно обратиться в пункт постоянного или временного базирования бригад экстренной медицинской помощи, полиции, ГСЧС, пунктов обогрева. Можно остановить автомобиль скорой, полиции, спасателей и попросить о помощи или самостоятельно обратиться в больницу.

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