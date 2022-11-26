Если свет был всего пару часов: гендиректор Yasno объяснил, что делать жителям Киева

Сергей Коваленко прогнозирует быстрый возврат к графикам стабилизационных отключений.
Ограничения по Киеву составляли 369 МВт, отключали в течение дня 745 970 пользователей. Несмотря на значительные цифры, это уже хорошая тенденция, еще немного – и столица сможет вернуться к графикам.
Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании YASNO (субхолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Хотя, конечно, лучше совсем без отключений. Но стоит быть реалистами, пока ситуация достаточно тяжелая", — отметил он.
Коваленко также пояснил, что нужно делать киевлянам в случае, если свет в квартире был меньше четырех часов.
"Первое. Если у вас за последние сутки не было хотя бы четыре часа со светом, напишите в "ДТЭК Киевские электросети", коллеги помогут вам разобраться, в чем проблема по вашему адресу. Ответ могут дать не сразу, потому что нужно время разобраться, что произошло конкретно у вас. А проблемы могут быть разными. Среди них – отказ автоматики. Сейчас есть значительное количество домов, где телемеханика не срабатывает из-за большого количества отключений/включений. Аварийным бригадам коллег приходится выезжать и подключать такие дома вручную. А это занимает много времени", – отметил он.
Кроме того, гендиректор YASNO советует выключить всю технику и освещение, когда отключают свет.
"Второе. Мы в YASNO писали: когда отключили свет, выключите всю технику и освещение. Это нужно делать, чтобы при подключении не создавать значительных скачков нагрузки. Да и для того, чтобы свет в комнате не разбудил вас ночью. Я вот вчера забыл о это. Проснулся в 4 утра, когда включилась лампа в комнате. Не повторяйте мою ошибку", — отметил он.
Сергей Коваленко прогнозирует скорый возврат к графикам стабилизационных отключений.
"Мы все ждем, что вернемся хотя бы к стабилизационным отключениям и тем же графикам. И смотря на то, как энергетики работают над восстановлением сети и генерации, это будет очень скоро", — подытожил он.
Напомним, в Киеве пообещали выключать свет не более чем на пять часов.
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