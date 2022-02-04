Если раздаются сирены: в мэрии Киева нарекали, что делать в чрезвычайной ситуации

Если раздаются сирены: в мэрии Киева нарекали, что делать в чрезвычайной ситуации

В Киеве в случае чрезвычайной ситуации будут включать сирены и громкоговорители на автомобилях.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали, что делать в чрезвычайной ситуации.

В Киеве в случае чрезвычайной ситуации будут включать сирены и громкоговорители на автомобилях.

Об этом пишет "Укринформ".

"Сирены означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Услышав такой сигнал, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщения", – говорят в КГГА.

Сообщение будет содержать:

информацию о чрезвычайной ситуации;

место и время возникновения чрезвычайной ситуации;

территорию (районы, массивы, улицы, дома и т.п.), которая попадает в зоны поражения;

порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и т.п.

Напомним, киевлянам предлагают бесплатно пройти обучение и присоединиться к бригаде территориальной обороны.

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