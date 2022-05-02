Если позволят условия: Посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая

В настоящее время американские дипломаты находятся в Польше.
Посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая, если позволят условия.
Дипломаты уехали почти за две недели до того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.
Об этом сообщает CNN.
Американские дипломаты перенесли некоторые функции во Львов, а затем переехали в соседнюю Польшу.
"Мы прислушаемся к профессионалам в сфере безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы вернемся назад", — сказала временная поверенная в делах Кристина Квин на брифинге.
Напомним, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Дания снова открыла свое посольство в Киеве после его закрытия сразу после российского вторжения.
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