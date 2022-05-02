Если позволят условия: Посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая

Если позволят условия: Посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая

В настоящее время американские дипломаты находятся в Польше.

Посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая, если позволят условия.

Дипломаты уехали почти за две недели до того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает CNN.

Американские дипломаты перенесли некоторые функции во Львов, а затем переехали в соседнюю Польшу.

"Мы прислушаемся к профессионалам в сфере безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы вернемся назад", — сказала временная поверенная в делах Кристина Квин на брифинге.

Напомним, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Дания снова открыла свое посольство в Киеве после его закрытия сразу после российского вторжения.

Как сейчас живет затопленное село Демидов, остановившее наступление российских войск

Читайте также: