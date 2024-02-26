Если не будет «помощников», ремонт метро на Теремки завершится вовремя, движение возобновится до конца лета, - Кандибор

Работы на закрытом участке метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» идут по графику. Движение поездов должно возобновиться до конца лета.

Если специалистам не будут мешать такие субъективные факторы, как бюрократия и «помощники», во время визитов которых строители вынуждены прекращать работы. Об этом заявил в интервью директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

«Я говорю как человек, имеющий инженерное образование. Эту работу можно было легко выполнить за 6 месяцев. И мы эти термины не отбрасываем. Да, есть определенные бюрократические вопросы. Согласование тех или иных сетей. Такие субъективные факторы нам несколько мешают. Но мы свои амбициозные планы не меняем. Сейчас уже выполнено практически на 80% сваи (стена в грунте, стабилизирующая от обвала грунтов), выполнена плита, которая в дальнейшем позволит выполнять работы тяжелой техникой для расскрытия котлована. Если у нас не будет какого-то субъективного фактора, которого мы сейчас не предполагаем, то до конца лета, август-сентябрь максимум, метро должно поехать», - заявил Руслан Кандибор.

Директор транспортного департамента рассказал, что над поврежденным участком находилось около 200 кабелей разных сетей: ДТЭК, Укртелекома, СНБО, СБУ, ПВО. Учитывая военное время, согласование переноса этих кабелей заняло кучу времени.

Кроме бюрократических препятствий, задерживающими факторами для метростроевцев являются «помощники», из-за визитов которых строители вынуждены каждый раз прекращать работы, подчеркнул Руслан Кандибор.

«Есть такой старый фильм, когда барин ставил задачу отремонтировать карету. Говорил: «За сколько отремонтируешь? За неделю? А за две?» – «Ну, здесь уже помощники нужны». Так вот, если нам не будут помогать такие «помощники», которые все знают и которые только вносят деструктив… Мы вынуждены каждый раз приостанавливать работу, потому что надо отвезти ту или иную делегацию, показать каждому, рассказать. Это действительно «помощники» нам «помогают», - отметил Кандибор.

Он подчеркнул, что речь идет о сверхсложном участке метрополитена, который строился в спешке, с трудностями и даже трагедиями. В частности, во время строительства в 2010 году здесь был затоплен туннелепроходческий щит весом более 200 тонн, а также погибли два работника. Сегодня же работы выполняются профессионально, с привлечением экспертов и ученых.

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА подчеркнул, что сейчас на участке от «Теремков» до «Демеевской» метро работает. Поезда ездят в обе стороны с интервалом 13 минут. Движение перекрыто только между станциями «Демеевская» и «Лыбидская». На этом участке движение метро дублируют автобусы, которые ездят с интервалом 3 минуты.

К тому же город позаботился о том, чтобы у киевлян, которые делают пересадку из-за ремонта метро, не увеличились расходы на проезд.

«Горожане, которые пользуются транспортной картой, фактически платят только раз за проезд. Если я пересаживаюсь с метро на автобус, с меня тоже снимают плату за поездку. Но до утра следующего дня деньги возвращаются назад. То есть на маршруте от «Лыбидской» до «Теремков» ни дважды, ни трижды переплачивать не нужно», - пояснил Руслан Кандибор.

Также Кандибор опроверг слухи о возможном закрытии еще 22 станций метро.

«Не будет такого. Это паника, которую разгоняют неизвестные люди, чтобы нагнать страху. Нет никакого страшного коллапса. Есть некоторые проблемы эксплуатационного состояния, текущие работы, которые мы выполняем. Плановые работы по капремонту тоже сейчас выполняются», - подчеркнул директор департамента.