Если есть финансовая и техническая возможность: киевлян просят оплатить коммуналку

Если есть финансовая и техническая возможность: киевлян просят оплатить коммуналку

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства продолжают работать.

Жителей Киева просят своевременно оплачивать коммунальные услуги, если есть финансовая и техническая возможность.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства столицы продолжают работать, обеспечивая тепло, воду, электроэнергию и связь.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Многие работники жилищно-коммунального хозяйства уже защищают Украину в рядах Вооруженных Сил и подразделениях территориальной обороны.

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"Город обращается к киевлянам с просьбой: кто сегодня имеет финансовую и техническую возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги – сделайте это. Это поможет городской системе получить необходимые ресурсы для аварийных работ", — говорится в сообщении.

Киевлян также просят отсортировать мусор и выбрасывать, в первую очередь, органику и средства гигиены:

выбрасывайте в контейнеры в первую очередь только органику и средства гигиены;

пока не выбрасывайте пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время складировать в помещении;

не выбрасывайте отходы без пакетов или в разорванных пакетах – грузчики тратят лишнее время, чтобы собрать разбросанный во дворе мусор.

Напомним, из-за обстрелов в Киевской области от газа отключили 96 тысяч абонентов.