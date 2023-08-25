Еще один советский символ на "Батькивщине-матери": скульптор трезубца на щите прокомментировал инцидент

После того, как на "Батькивщине-матери" установили трезубец, в Сети заметили еще один советский символ — фото меча, на котором изображена звезда.

Скульптор, создатель трезубца на щите "Батькивщина-мать" Алексей Пергаменщик рассказал, что, по его мнению, следует сделать с еще одним советским символом в эфире "Завтрак 1+1".

По его словам, советскую звезду нужно срезать и декоммунизировать окончательно скульптуру, чтобы даже дети не упоминали, что она раньше была с советской привязкой.

"Советствовался со своими друзьями-альпинистами, у меня тоже высокие допуски. Там на голове люк, можем спуститься на плечо, по руке подняться с альпинистским снаряжением, закрепиться там нормально, тщательно перестраховаться, и это можно срезать", — сказал скульптор.

Также читайте Ночью в Кропивницком раздавались взрывы: что известно

Он добавил, что готов это сделать даже за свой счет.

"Под этими звездами есть металл, там четыре звезды – две по большим фасадам, где-то по 70 см, две по боковым – по 50 см. Их можно аккуратно срезать, сдать в музей и завершить декоммунизацию. Профинансирую своих друзей-альпинистов, надо чтоб -3 человека было с оборудованием", — резюмировал Алексей Пергаменщик.

Напомним, журналист Александр Войт на своей странице в Facebook опубликовал фото меча, где изображена звезда – еще один символ СССР.

Родина-мать: как создавался монумент и чем он уникален

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.