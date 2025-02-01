Еще один секс-скандал в Карпенко-Карого: полиция проводит проверку

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, актера и заслуженного деятеля искусств Юрия Высоцкого обвинили в неэтическом поведении студенток.

Полиция проверяет по факту возможных неправомерных действий преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, актера и заслуженного деятеля искусств Юрия Высоцкого.

Об этом сообщает полиция Киева.

О возможных отношениях в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей.

В то же время в полиции отметили, что никаких заявлений от лиц, пострадавших от действий преподавателя, в полицию по состоянию на данный момент не поступало.

"Сотрудники полиции во взаимодействии с администрацией вуза устанавливают обстоятельства, распространенные в СМИ, и всех лиц, причастных к указанным событиям. По завершению проверки будет решен вопрос о правовой квалификации", – говорится в сообщении.

Напомним, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, актера и заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Высоцкого обвинили в неэтическом поведении студенток и психологическом насилии.

Ранее преподавателя этого вуза и художественного директора "Молодого театра" Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Преподаватель университета и директор театра домогался к студенткам? Подробности ужасного скандала

Читайте также: