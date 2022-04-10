Еще не Чернобаевка: на Запорожье военные уже трижды уничтожали врага на одном месте, но те едут туда и дальше

Еще не Чернобаевка: на Запорожье военные уже трижды уничтожали врага на одном месте, но те едут туда и дальше

Попадают во вражескую боевую технику и успешно уничтожают кодло, наши защитники и в небе.

Держат оборону и устраивают российским захватчикам ад. В самом центре Запорожской области наши горные штурмовики уже трижды уничтожали российскую пехоту с бронетехникой на одном месте. Тамошние украинские воины шутят: мол, еще — не Чернобаевка, но пылает не менее ярко.

Об этом говорится в ТСН

Обычное передвижение даже днем, сейчас происходит под грохот артиллерийских разрывов. Воронок: глубоких и не очень — просто на дорогах и среди засеянных полей, даже не десятки, а сотни. На участке 10 на 10 и три разрыва – тяжелых, 122 миллиметровых снарядов. Но здесь хватает попаданий от всех имеющихся дальнобойных калибров. Реактивный "Град" на Запорожье тоже теперь явление, чуть ли не обыденное. «Это стандартная ситуация – круглосуточно. Круглосуточно работает артиллерия противника, работают залповые системы огня – "Град", работают "Торнадо-С"», — говорит военнослужащий 128 ОГШБр.

Атакует украинские города села и позиции наших защитников регулярно и вражеская авиация. «Дело от нас, вылетели две Су-шки вражеские, выбросили теплухи и моментально были два – по нашей территории два авиаудара», – добавляют бойцы.

Несколько собратьев, спасти не удалось. До сих пор не могут отыскать и местного жителя, попавшего во вражеский авиаудар. Но во время последнего авианалета, хотя бы частично горные штурмовики смогли наказать решетских пилотов.

«Во время крайней атаки на нас, то работали два их винта покрыли. Так одного, ребята на соседней позиции сбили», — говорят военные.

Попадают во вражескую боевую технику и успешно уничтожают кодло, наши защитники и на земле. «Два танка и четыре БТР-82-А, с 30 миллиметровой пушкой. Первый взорвался БТР и полностью с пехотой. Там примерно потери 15 человек. Он горел, горел долго. И потом, во время боя, потому что бой длился примерно три часа, и за время боя они его оттащили – сгоревший, полностью», – вспоминают бойцы.

Но оттянуть оккупантам удалось не все. Здесь была попытка подлинного вражеского танкового прорыва. Там очень сильно и не типично пахнет какой-нибудь химией. Наши военные утверждают, что это была специальная дымогенераторная машина.

В центре Запорожской области украинские штурмовики уже трижды уничтожали российскую пехоту с бронетехникой

«Для постановки дымового занавеса на поле. Такие две-три машинки работают, буквально пару километров фронта могут задымить полностью», — объясняют ребята.

Российские танки двигались прямо по дороге, но они больше никому не причинят вреда. Но с каким-то глупым рвением другие россияне снова и снова выкатываются на эту дорогу. Это еще не Чернобаевка, но только здесь, украинские горные штурмовики уже трижды жгли российскую технику и превращали в хлам — кремлевскую пехоту. И останавливаться на достигнутом, признаются – не собираются.

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