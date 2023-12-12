"Еще бы триколор нацепили": на Киевщине разразился скандал из-за новогодней елки – фото, подробности

На Киевщине в селе Коцюбинское разразился скандал из-за новогодней елки – праздничное дерево внизу украсили рисунками из российского мультфильма "Маша и медведь", а также изображениями Деда Мороза со Снегурочки.

Об этом сообщила бывшая главная редактор сайта движения "Честно" Ирина Федоров.

"Поставили в моей громаде вот такую елку. Мне об этом пишут односельчане и возмущаются, какая бл*ть "маша и медведи", какая "снегурочка и деушка мороз"? Вы понимаете, что только люди, не имеющие ощущения ценностей, могут поставить в 2023 году елку "маша и медведи" и "дедушку мороза и снегурочки", — написала женщина.

Декор новогодней елки в Киевской области/ Фото: Ирина Федоров

Декор новогодней елки в Коцюбинском/Фото: Ирина Федоров

Декор новогодней елки в Коцюбинском/Фото: Ирина Федоров

Как пояснил председатель Коцюбинского селского совета Сергей Даниш в комментарии "Украинской правды. Жизнь", елке и декорациям уже несколько лет, поэтому на их установку в этом году не тратили денег из бюджета.

"Эта елка с рисунками стоит уже четвертый год. Мы не потратили ни копейки на ее установку. Это только декоративное ограждение с рисунками. "Машу и медведя" можно рассматривать просто как мишку и девочку. Никаких подтекстов там не было. Но я уже приказал зарисовать, потому что раздувают "зраду".. А дед Мороз… Это не он, а святой Николай!", – прокомментировал Сергей Даниш.

Ирина Федоров отреагировала на слова Даниша и напомнила, что в 2020 году его избрали председателем Коцюбинского от партии "Слуга народа". Ирина Федоров отмечает связь Даниша с бывшим участником партии Александром Дубинским, который сейчас находится в СИЗО.

"Это не просто Даниш тупонул – это системная история", – добавила она.

Читатели в Facebook также возмущены таким решением местных властей.

Комментарии под постом о елке

Комментарии под постом о елке

Комментарии под постом о елке

Комментарии под постом о елке

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