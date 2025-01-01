Ермак раскрыл детали атаки "Шахедов" по домам в центре Киева (фото)

Утром 1 января российские военные ударили по Киеву беспилотниками. В частности, были атакованы дома в центре столицы.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне ударили по обычным домам в центре Киева. Они сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь", — подчеркнул политик.

По предварительной информации, отметил Ермак, дома в центре Киева были атакованы, по меньшей мере, четырьмя российскими дронами. Все оперативно исследуют правоохранители и эксперты.

Напомним, армия РФ 1 января нанесла удар БпЛА по Киеву. Известно, что количество пострадавших выросло до двух.

Два этажа разрушены: что происходит на месте попадания обломков Шахеда в столице

Читайте также: