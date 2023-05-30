Враг снова атаковал столицу Украины.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.
Об этом он сообщает в социальных сетях.
"Помните об этом", — добавил он.
Также информацию о взрывах в столице подтвердил глава города Виталий Кличко.
"Все службы направляются по вызову в Подольский район столицы. До завершения воздушной тревоги, не оставляйте укрытий!", — отметил он.
"Также экстренные службы направляются в Голосеевский район города", — добавил он.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.
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