Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ермак призвал не снимать работу ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
946
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ермак призвал не снимать работу ПВО

Ермак обратился к украинцам / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Враг снова атаковал столицу Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.

Об этом он сообщает в социальных сетях.

"Помните об этом", — добавил он.

Также информацию о взрывах в столице подтвердил глава города Виталий Кличко.

"Все службы направляются по вызову в Подольский район столицы. До завершения воздушной тревоги, не оставляйте укрытий!", — отметил он.

"Также экстренные службы направляются в Голосеевский район города", — добавил он.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
946
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация