Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не снимать работу ПВО.

Об этом он сообщает в социальных сетях.

"Помните об этом", — добавил он.

Также информацию о взрывах в столице подтвердил глава города Виталий Кличко.

"Все службы направляются по вызову в Подольский район столицы. До завершения воздушной тревоги, не оставляйте укрытий!", — отметил он.

"Также экстренные службы направляются в Голосеевский район города", — добавил он.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.