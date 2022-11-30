Энергетики работают круглосуточно: когда в Киеве стабилизируется ситуация со светом

Потребление электроэнергии пытаются равномерно распределить по всем районам столицы.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал о сроках восстановления электроснабжения в столице и продолжительности отключения света.
Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.
"Я не хочу вводить в заблуждение жителей Киева. Сейчас прогнозировать и давать какие-либо обещания я не могу. Все энергетики, все коммунальные службы работают круглосуточно. Мы надеемся, что в ближайшее время все будет восстановлено и перейдем на плановый график отключений, как это было до последнего ракетного удара", – заявил глава администрации.
По его словам, увеличение продолжительности отключения света до 5-6 часов касается не только Киева, но и всей Украины.
"Укрэнерго" нам дало определенные лимиты потребления электроэнергии в день. Мы стараемся стабилизировать ситуацию, чтобы потребление было более или менее равномерным по всем районам столицы и чтобы не создавать социальное напряжение", – подытожил Попко.
Напомним, что в Киеве снова вводят экстренные отключения света из-за дефицита мощности. "ДТЭК" обещает, как только удастся сбалансировать ситуацию с электроэнергией, тогда столица вернется к отключению по графику.
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