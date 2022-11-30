Энергетики работают круглосуточно: когда в Киеве стабилизируется ситуация со светом

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал о сроках восстановления электроснабжения в столице и продолжительности отключения света.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

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"Я не хочу вводить в заблуждение жителей Киева. Сейчас прогнозировать и давать какие-либо обещания я не могу. Все энергетики, все коммунальные службы работают круглосуточно. Мы надеемся, что в ближайшее время все будет восстановлено и перейдем на плановый график отключений, как это было до последнего ракетного удара", – заявил глава администрации.

По его словам, увеличение продолжительности отключения света до 5-6 часов касается не только Киева, но и всей Украины.

"Укрэнерго" нам дало определенные лимиты потребления электроэнергии в день. Мы стараемся стабилизировать ситуацию, чтобы потребление было более или менее равномерным по всем районам столицы и чтобы не создавать социальное напряжение", – подытожил Попко.