Елочные базары в Киеве: во сколько обойдется новогоднее дерево

Елочные базары в Киеве: во сколько обойдется новогоднее дерево

В общей сложности в городе откроют 187 локаций по продаже елок во всех районах города.

15 декабря начнут работу ярмарки по продаже легальных натуральных елок. Они будут открыты до 31 декабря во всех районах Киева. Организаторами ярмарок выступают коммунальные предприятия Городской магазин, Владимирский рынок и Ржаной рынок.

Об этом пишет Вечерний Киев.

Отмечается, что в городе откроют 187 локаций по продаже елок во всех районах города. Адреса посмотреть можно по ссылке.

Предварительно цены будут такими:

Елка/сосна (1 метр) — 150-200 грн

Елка/сосна (до 1,5 метра) – около 300 грн

Елка/сосна (до 2 метров) — около 400 гривен

Ель (1 метр) — 300-400 грн

Ель (до 1,5 метра) — 400-500 грн

Киевская городская государственная администрация просит покупать елки только в официальных локациях. Незаконные точки продаж будут закрывать.

Напомним:

Традиционно год в Украине начинается с празднования и большого количества новогодних выходных дней. И 2022 год не станет исключением. Однако украинцы получат два новогодних выходных уикенда вместо одной праздничной недели.

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