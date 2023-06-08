«Электронный кабинет Защитника» – это около 200 услуг в смартфоне, – Кличко рассказал о новом сервисе

Около 200 государственных и муниципальных услуг военные смогут оформить через смартфон. О новом сервисе рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Когда наши защитники возвращаются домой, все говорят об одной из главных проблем: чтобы подтвердить свой статус, им нужно собрать множество документов в куче инстанций. Именно поэтому Киев как современный цифровой город разрабатывает и внедряет «Электронный кабинет Защитника». В нем можно будет быстро заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 – государственных. От социальных и медицинских – к образовательных и помощи в трудоустройстве», - сообщил Виталий Кличко.

Сегодня «Электронный кабинет Защитника» разработчики презентовали членам Координационного совета города по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников.

«Сервис позволит получать услуги по принципу «единого окна». В смартфоне, не выходя из дома, можно будет заказать одновременно все доступные услуги, узнать информацию о статусе заявки, получить обратную связь после ее рассмотрения. Запустить работу «Электронного кабинета Защитника» город планирует до конца 2023 года», – подчеркнул мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко сообщал об увеличении финансирования из бюджета столицы на военные нужды до 1 млрд грн. В частности, дополнительные деньги были предусмотрены на обеспечение защитников необходимыми средствами для выполнения боевых задач, на ремонт и техническое обслуживание военной техники и т. д. Также Виталий Кличко обратился к мэрии Берлина по поводу гарантий бесплатного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.