Экстренные графики в Киеве не отменили: какая ситуация со светом в столице 15 января

Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.

Сегодня, 15 января, в Киеве после вражеской атаки российских оккупантов до сих пор продолжаются экстренные отключения.

На такой вынужденный превентивный шаг в ДТЭК "Киевские электросети" пошли еще вчера во избежание значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае поражения энергооборудования.

Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключаться в среднем на 8-12 часов. Ежедневно два-три отключения по три-четыре часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Напомним, 14 января, из-за ракетных обстрелов в Киеве ввели экстренные графики отключения света.

В Украине продолжается восстановление объектов критической инфраструктуры после 12-го ракетного удара, который Россия нанесла вчера, 14 января.

11 января глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предположил, что в ближайшие выходные украинцы смогут получать больше электроэнергии в связи с предстоящим потеплением.

Согласно прогнозам синоптиков, 13-14 января ожидается аномальное потепление. По словам синоптика Станислава Щедрина, в некоторых регионах Украины температура воздуха может достигать +10 градусов.

ДТЭК: как будут отключать свет в Украине и каковы последствия последней атаки дронами

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